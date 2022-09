(...) lá me perdi na Braderie. E o que reparei foi que no outono ninguém estava interessado.

A fava

O ano em que o Luxemburgo perdeu o outono

Ricardo J. RODRIGUES Muito antes de ser país, o Luxemburgo já era feira. Também por isso se explica que a Schueberfouer aconteça há quase 700 anos.

Na segunda-feira reparei que ninguém parava na banca dos guarda-chuvas da Braderie. Gosto da Braderie como gosto do Domingo dos Casacos, são tradições luxemburguesas que marcam a viragem das estações. A primeira existe há uma centena de anos, é o dia em que as lojas ocupam as ruas e fazem descontos para quem prepara o regresso às aulas e a chegada do outono. A segunda, que no nome original se chama Mantelsonndeg, tem raízes na Idade Média e acontece no final de outubro – altura de comprar casacos e abrigos fortes para o inverno que se adivinha.

Muito antes de ser país, o Luxemburgo já era feira. Também por isso se explica que a Schueberfouer aconteça há quase 700 anos. A cidade sempre esteve no entroncamento das grandes rotas comerciais europeias: aqui desaguavam têxteis e especiarias vindos do porto de Antuérpia, vinhos e iguarias francesas, ferragens alemãs. Os agricultores traziam animais e os vegetais da época – e gosto de imaginar a cidade encher-se de rebuliço, com os jargões dos vendedores dos mais eficazes produtos e os que tentavam despachar banha da cobra, excentricidades e novidades e curiosidades a cada ano que passava.

É certo que a mudança das estações trazia novos produtos. E o que me faz mesmo gostar desta dinâmica no Luxemburgo é a forma como ela continua a transportar-se para fora de portas, como se fecham as ruas numa capital a uma segunda-feira porque é dia de Braderie, ou um país inteiro desagua na Grand-Rue quando chega o Mantelsonndeg.

Em Portugal, como em tantos outros países, tenho a sensação de que a passagem do tempo é assinalada de forma mais estéril. Fazem-se campanhas de descontos, sim, mas dentro de portas fechadas, em centros comerciais. E eu, que cresci a ir com a minha mãe à praça e não ao supermercado, que vi o comércio tradicional sucumbir à mão das grandes superfícies, não deixo de me comover com esta dinâmica que faz das cidades lugares livres e democráticos. Não há lugar mais democrático do que a rua.

Então, nesta segunda-feira, lá me perdi na Braderie a ver as novidades para o outono. E o que reparei foi que no outono ninguém estava interessado. Os termómetros marcavam 28 graus, a multidão de transeuntes usava calções e vestidos curtos, as sapatarias pareciam vender mais chinelos que botas, os pronto-a-vestir batiam recordes em camisas e T-shirts, mas nada de camisolas. As grandes filas, essas, formavam-se em frente às vendas de salsichas, um mundo inteiro indeciso entre a grillwurst e a mettwurst – como se os dias de churrasco ao ar livre pudessem ser prolongados para sempre.

Quando os meus amigos em Portugal me perguntam o que gosto mais no Luxemburgo, uma das coisas que costumo responder é que gosto da maneira como as estações são marcadas. Em Lisboa, tenho a sensação de que o ano se divide em verão e inverno, quando aqui o outono varre a paisagem em tons amarelados e a primavera opera uma explosão de verde. Mas agora a neve escasseia, o verão extrema-se e prolonga-se até ao inimaginável. E a icónica banca de venda de guarda-chuvas da Braderie – onde podemos comprar uma Frida Kahlo ou um Hitchcok para nos proteger da intempérie – não tinha um único cliente interessado na mudança da estação. Tempos novos, ou tempo nenhum.

