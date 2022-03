Russos e ucranianos cresceram a ver os mesmos desenhos animados, a ouvir a mesma música, a provar a mesma comida. Agora têm de ser inimigos?

O acordo de paz entre Rússia e Ucrânia que houve num bar português do Luxemburgo

Na noite de sexta, houve um espetáculo de stand-up comedy em língua russa no Culture, um bar português de Clausen, na capital. Seis comediantes subiram ao palco e falaram para uma plateia de 15 pessoas. A última vez que aqui tinham estado eram pelo menos 50, contava Nikita Kuznetsov no fim do espetáculo. Foi um dos animadores da noite e o único a arriscar-se fazer uma piada sobre a guerra. “Bem, até aqui podíamos dizer que a Rússia uniu todos os povos eslavos no seu ódio à Mãe Rússia. Mas agora passámos a outro nível: temos os russos unidos aos outros eslavos porque agora todos odeiam Putin".

As coisas não são exatamente assim, e Kuznetsov sabe-o perfeitamente. Ele acredita que a maioria dos russos na diáspora estão contra esta invasão, mas quando a conversa é sobre os pais e avós que ainda lá vivem a história é diferente. Há neste momento uma polarização enorme na sociedade russa, às vezes nas próprias famílias. Quando a noite avançou o comediante contou-me que uma parte dos seus familiares o acusam de traição à pátria por estar contra a guerra. Por outro lado, no Ocidente, também há quem o olhe de esguelha pelo simples facto de ser russo. Acredito que muitos compatriotas de Nikita se sintam presos por terem cão e presos por não terem.

Vamos lá por as coisas em perspetiva: não tenho grandes dúvidas de que as primeiras vítimas desta guerra são os civis ucranianos. Horas antes de aterrar num bar de Clausen vi uma fotografia numa paragem de autocarro do Pfaffenthal que me emocionou. Uma velhota ucraniana a chegar a um campo de refugiados na Polónia e o ar de quem perdeu o chão e se perdeu a si mesma. É uma imagem de uma dor profunda e íntima, que é o que acredito que uma grande parte da população esteja por estes dias a passar. Ter de fugir, ter de fugir pela vida sem saber para onde se vai, é uma violência que ninguém deveria ter de experimentar neste mundo.

Russos e ucranianos cresceram a ver os mesmos desenhos animados, a ouvir a mesma música, a provar a mesma comida. E que agora têm de ser inimigos. Não podem sequer rir juntos.

Um rapaz que assistia ao espetáculo contou-me um segredo quase proibido. Os seus tios vivem na fronteira com a Ucrânia, mas do lado russo. E também eles tiveram que fugir dos tanques e das bombas e de um cenário que nenhum de nós imaginou ver na Europa no século XXI. E isso deixou-me a pensar que não é só a estação de comboio de Lviv a encher-se de gente que quer escapar para a Polónia. Do lado russo, há milhares a quererem sair, sem o poderem fazer. Algumas vezes, sem poderem sequer atrever-se a dizer que querem fugir também.

Kuznetsov, o comediante, contava-me que 30 a 40 por cento da audiência dos seus espetáculos no Luxemburgo costumava ser ucraniana. Que russos e ucranianos cresceram a ver os mesmos desenhos animados, a ouvir a mesma música, a provar a mesma comida. E que agora têm de ser inimigos. Não podem sequer rir juntos. E, para ele, isso é simplesmente desolador. Acredito que existam corações tão partidos neste momento na Rússia como na Ucrânia.

Os russos são os invasores, sim. Mas muitos são também vítimas. E uma piada num bar português de Clausen é capaz de nos mostrar que não é contra o povo que devemos dirigir a nossa revolta. Antes contra os seus dirigentes.

