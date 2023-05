Os dois maiores sindicatos do Luxemburgo lembraram o Dia do Trabalhador, assim como o ministro da Economia.

Luxemburgo 2 min.

Dia do Trabalhador

"O 1 de Maio não obedece às fronteiras nacionais"

Maria MONTEIRO Os dois maiores sindicatos do Luxemburgo lembraram o Dia do Trabalhador, assim como o ministro da Economia, que elogiou o "modelo social luxemburguês"

A presidente da OGBL destacou, por ocasião do Dia Internacional do Trabalhador, a importância dos trabalhadores transfronteiriços na economia nacional, particularmente num momento em que se verifica uma escassez generalizada de mão de obra.

Salários já não atraem mão de obra para o Luxemburgo A redução do tempo de trabalho no Luxemburgo vai ser um dos temas da campanha eleitoral para as legislativas.

"Vemos agora o quanto dependemos daqueles que todos os dias fazem vários quilómetros para vir trabalhar aqui", declarou, acrescentando que "o 1 de Maio não obedece às fronteiras nacionais", especialmente no Luxemburgo, onde "quase metade dos trabalhadores são transfronteiriços".

Nora Back apelou a uma maior igualdade de direitos entre trabalhadores luxemburgueses e transfronteiriços. "As diferenças na segurança social ou a nível fiscal são alguns exemplos de discriminação a que estes trabalhadores ainda estão sujeitos", clarificou, notando que estes ficam excluídos de medidas de cariz social como as 'maisons relais' gratuitas.

A dirigente sindical sublinhou o aumento galopante da pobreza e a prevalência da injustiça social "mesmo num país belo, rico e privilegiado" como o Luxemburgo.

"Mais pessoas que trabalham e continuam pobres"

"Infelizmente, há cada vez mais pobreza, mais pessoas que trabalham e continuam a ser pobres", afirmou, referindo-se aos "problemas de poder de compra" cada vez mais presentes entre a classe média.

Por outro lado, Nora Back destacou o "incansável" diálogo social levado a cabo pela OGBL com o governo e o patronato, que permitiu mitigar os efeitos da inflação no poder de compra dos luxemburgueses.

Pobreza afeta cada vez mais habitantes no Luxemburgo Embora o Luxemburgo não tenha razões para se envergonhar quanto ao seu desempenho económico, há ainda trabalho a fazer nos domínios da igualdade e da luta contra a pobreza.

Também Patrick Dury, presidente do LCGB, se congratulou com a participação do sindicato na negociação de "três acordos tripartidos em apenas um ano", que permitem "apoiar concretamente as pessoas e garantem o emprego".

No seu discurso do 1 de Maio, o dirigente sindical salientou a importância do "diálogo social funcional com as empresas e com base no 'index'" e alertou para a necessidade da continuidade das lutas sindicais.

Elogios ao "modelo social luxemburguês"

"Temos de estar conscientes de que a paz social não é um dado adquirido, mas que só é possível alcançá-la com base no modelo tripartido", disse. Apesar do sucesso das negociações, o LCGB continua a "exigir reformas e melhorias no domínio da segurança social".

Paralelamente, Patrick Dury apelou à proteção e reforço do poder de compra e à redistribuição justa da riqueza produzida pelos trabalhadores do setor privado.

Também o ministro da Economia elogiou o "modelo social luxemburguês" no seu discurso do Dia Internacional do Trabalhador. "Através das medidas das tripartidas estamos a ajudar as empresas e os trabalhadores que mais precisam", assegurou Franz Fayot.

Combate à pobreza. “Salário mínimo tem de aumentar 10%” Esta é uma das reivindicações da central sindical OGBL.

O governante frisou a "estreita colaboração e diálogo com os parceiros sociais" e mostrou-se "particularmente orgulhoso desta solidariedade" que permitiu que as negociações chegassem a bom porto.

"Podemos contar com esta coesão social para preparar o futuro do Luxemburgo", concluiu.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.