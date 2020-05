O Dia do Trabalhador foi hoje comemorado de forma diferente devido à pandemia, com os vídeos da OGBL e da LCGB, publicados nas contas respetivas nas redes sociais.

O 1° de Maio, Dia do Trabalhador, é digital nesta altura de crise pandémica

Manuela PEREIRA O Dia do Trabalhador foi hoje comemorado de forma diferente devido à pandemia, com os vídeos da OGBL e da LCGB, publicados nas contas respetivas nas redes sociais.

Foi à distância, através de vídeo, que Nora Back, fez o seu primeiro discurso do 1° de Maio enquanto presidente da OGBL.

A líder da maior central sindical do país qualificou de “desnecessária e de errada” a medida decretada pelo governo que consiste em permitir um aumento do tempo de trabalho até 12 horas por dia ou 60 horas por semana, em 14 setores, em vez das 40 horas por semana.

Nora Back considera que se trata de uma porta aberta para que o patronato peça o alargamento da medida.

A líder sindical promete estar atenta para que essa medida seja imediatamente revogada após a crise pandémica, tal como prometido pelo Governo. Diz também que a OGBL não aceitará que a crise sirva para implementar medidas de austeridade.

Por seu lado, o presidente da LCGB, Patrick Dury, instou o governo a tomar as medidas necessárias para que a retoma da atividade económica seja acompanhada de medidas de segurança. Concretamente, a LCGB exige que todos os trabalhadores façam o teste de despistagem à covid-19 antes de regressarem ao local de trabalho. Lembra que todo o assalariado pode recusar trabalhar caso as medidas de segurança não sejam respeitadas.

Considerando que a crise sanitária e económica não se pode tornar numa crise social, Patrick Dury exige que o Estado acarrete com 90% dos salários dos trabalhadores em caso de desemprego social. Ou seja mais 10% do que atualmente. Exige também que os patrões que recorrem ao desemprego parcial não possam despedir durante um maior período de tempo. Não só durante o tempo em que recebem este subsídio, mas também após esse período. Para tal, o líder da central sindical cristã reivindica uma revisão da lei sobre o desemprego parcial.

Tal como a OGBL, a LCGB recusa medidas que conduzam à perda de poder compra dos trabalhadores, tais como aumentos de impostos ou de cotizações sociais.

O Dia do Trabalhador foi hoje comemorado de forma diferente devido à pandemia, com os vídeos da OGBL e da LCGB, publicados nas contas respetivas nas redes sociais.

O estado de emergência em que o Luxemburgo está – desde 18 de março e até meados de junho – com as regras de confinamento para combater a propagação da covid-19, obrigaram as duas maiores centrais sindicais a cancelar as comemorações que tinham previstas para assinalar o 1.º de Maio e a optar por iniciativas mais adequadas à situação, recorrendo à Internet para transmitir as suas reivindicações em defesa do trabalhador.



