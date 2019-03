New York Times explica que os organizadores da Internacional Champions Cup optaram por não considerar a Juventus como um dos participantes da prova, uma vez que colocaria o internacional português sob risco de ser detido em solo norte-americano.

NY Times diz que Juventus não faz pré-época nos EUA para Ronaldo não ser detido

New York Times explica que os organizadores da Internacional Champions Cup optaram por não considerar a Juventus como um dos participantes da prova, uma vez que colocaria o internacional português sob risco de ser detido em solo norte-americano.

A 'vecchia signora' não vai participar no torneio internacional americano na pré-época, em julho, para evitar uma eventual detenção de Cristiano Ronaldo por parte das autoridades norte-americanas. O internacional português responde na justiça dos Estados Unidos pelo processo da alegada violação da modelo Kathryn Mayorga, e os campeões italianos não querem correr riscos de uma possível detenção.

A informação é avançada pelo jornal New York Times. Fonte da organização do torneio contou ao jornal que os problemas legais do internacional luso foram determinantes para a mudança de planos do clube campeão de Itália.

No entanto, um porta-voz da Juventus explicou ao jornal que é normal o clube optar por outro local para a realização da pré-época, depois de nas últimas temporadas ter escolhido sempre pelos Estados Unidos. A equipa escolheu o Continente asiático, onde poderá defrontar adversários ingleses como o Tottenham ou Manchester United.