Nunca houve tantas petições no Grão-Ducado

Entre julho de 2021 e julho de 2022, foram entregues no Parlamento 428 petições públicas, um valor recorde. No período anterior, tinham sido apenas 271, segundo dados revelados pela presidente da comissão das petições, Nancy Kemp-Arendt.

No balanço anual do sistema nacional de petição pública, a deputada cristã-social adiantou que os assuntos mais frequentes são a saúde (20%), a mobilidade (15%), o trabalho e o emprego (10%) e temas relacionados com a sociedade e a família (10%).

No entanto, a classificação por temas é um dos aspetos que a comissão das petições pretende afinar nos próximos tempos, já que algumas das iniciativas acabam por ser transversais a vários tópicos. É o caso, por exemplo, de uma petição sobre os preços dos combustíveis, que poderá ser colocada no grupo das petições sobre mobilidade e não no sobre as finanças dos agregados, de acordo com Nancy Kemp-Arendt.

O sistema em vigor estipula que se uma petição for assinada por pelo menos 4.500 pessoas, o tema é discutido no Parlamento com o autor da iniciativa, deputados e ministros competentes.

Os debates servem para debater os assuntos e alertar para determinadas problemáticas, levando muitas vezes o Governo a agir.

Numa entrevista recente à Rádio Latina, Nancy Kemp-Arendt falou do sistema de petição pública no Luxemburgo e do procedimento de avaliação dos resultados dos debates. De acordo com a deputada, o Governo cumpre com a maioria das promessas feitas nesses debates.

