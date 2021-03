Se os números não baixarem até à Páscoa, deverá haver uma semana de aulas à distância depois dessas férias.

Números de casos positivos nas escolas não baixam dos 300

Henrique DE BURGO

As escolas luxemburguesas contabilizaram na semana passada um total de 337 casos positivos de covid-19 entre alunos e professores, ou seja, mais 29 casos do que na semana precedente.

A manter-se este cenário de novas infeções com mais de 300 casos por semana nas escolas, o ministro da Educação, Claude Meisch, deverá manter a medida do regresso ao ensino à distância, depois das férias da Páscoa, como anunciou na passada segunda-feira e à semelhança das férias de Natal e de Carnaval.

Segundo o novo balanço semanal, divulgado esta sexta-feira, das 341 infeções, 238 reportam-se ao 'cenário 1' em 65 escolas primárias, 44 escolas secundárias e um centro de formação. O 'cenário 1' refere-se a casos em que um aluno ou professor é infetado fora da escola sem que tenha havido propagação do vírus na escola.

No 'cenário 2', em que há até dois casos positivos numa turma e com fonte incerta de infeção, foram detetados 72 casos em 20 escolas primárias e 19 escolas secundárias.Por fim, no 'cenário 3' (com três a cinco infeções numa turma) foram registados 27 casos em seis escolas primárias e sete escolas secundárias.



