Contas foram feitas pela revista Paperjam.

Números da pandemia. 51 conferências covid-19, 500 concertos cancelados e 128 dias sem restaurantes

Diana ALVES Contas foram feitas pela revista Paperjam.

Meia centena de conferências de imprensa covid-19, mais de 500 concertos cancelados e 128 dias sem restaurantes. A revista Paperjam compilou alguns dos números menos conhecidos da pandemia. Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 no Luxemburgo, a 29 de fevereiro de 2020, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, tinha dado 51 conferências de imprensa para informar o país sobre a situação pandémica.

Segundo as contas da revista, em 27 sessões, - mais de metade - Lenert fez-se acompanhar pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, em três pelo ministro da Educação, Claude Meisch. Em cinco delas foi acompanhada por especialistas da área da saúde. Nas restantes 16 subiu ao púlpito sozinha.

Desde o início da pandemia, Lenert e os restantes membros do Governo participaram ainda em 68 reuniões do Conselho de Ministros. A título de comparação, no mesmo período do ano anterior tinham sido 41.

Outro dos números destacados pela Paperjam diz respeito às principais salas de espetáculo do país – Rockhal, Den Atelier e Kulturfabrik –, que cancelaram um total de 538 concertos desde o início da pandemia. A publicação salienta também que, se abrirem após o dia 2 de abril – data até à qual as atuais restrições sanitárias foram prolongadas –, cafés e restaurantes terão estado fechados ao público durante um total de 128 dias.

O primeiro fecho aconteceu entre 16 de março e 26 de maio. Entretanto, o Governo voltou a decretar o encerramento da Horeca no final de novembro. Desde então o setor continua de portas fechadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.