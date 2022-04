O índice de transmissibilidade (Rt) continua a aumentar, estando agora acima de 1. No entanto, há menos pessoas hospitalizadas do que no dia anterior.

Pandemia

Números da covid-19 sobem ligeiramente. Mais uma morte e 822 novos infetados

Ana TOMÁS

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, uma nova morte por covid-19 e mais 822 infetados com o vírus SARS-CoV-2. Números que refletem uma tendência de subida.

Foram realizados 2.810 testes e a taxa de positividade situou-se nos 29,26%. As reinfeções continuam a subir, tendo-se registado mais 111 casos (mais sete que no dia anterior). Contudo, o peso destas no total diminuiu, passando de 12,29% para 10,95%.

Atualmente estão hospitalizadas 18 pessoas devido à covid-19, menos quatro face ao último dia. Entre elas, 17 estão nos cuidados normais e uma nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, morreram 1.063 pessoas de covid-19, no Luxemburgo, tendo 225.008 recuperaram da doença. O número de infeções ativas atualmente é de 10.615 e o índice de transmissibilidade (Rt) subiu de 0,96 para 1,33.

Até ao momento, o país já administrou 1.279.091 doses de vacina anticovid, incluindo mais 406 nas últimas 24 horas.

