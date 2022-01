A variante Omicron tem causado a falta de profissionais de saúde e o Centro Hospitalar do Luxemburgo não é exceção, confirmou o diretor-geral.

Número recorde de casos só deverá ter repercussões nos hospitais daqui a alguns dias

"Estamos prontos a reagir a curto prazo". Uma declaração do médico Romain Nati, diretor-geral do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) à RTL, em reação aos números elevados de novas infeções SARS-CoV-2 que se têm registado nos últimos dias.

Segundo Romain Nati, ainda não se sabe com certeza se os números recorde registados nos últimos dias no Grão-Ducado vão ter repercussões nos hospitais do país.

Atualmente, o CHL ainda não teve de desprogramar operações, assegurou o especialista. No entanto, Romain Nati frisa que o efeito do aumento dos novos casos só deverá ter impacto nos hospitais nos próximos dias ou mesmo semanas.

Quanto aos pacientes atualmente hospitalizados com covid-19, o médico garante que os não vacinados são, regra geral, mais novos e não sofrem de complicações graves.

A variante Omicron tem causado a falta de profissionais de saúde em vários países, que estão eles também infetados ou em isolamento. No CHL a situação é idêntica, referiu Romain Nati. Atualmente 50 profissionais encontram-se em isolamento, sendo que 30 são enfermeiros.

O diretor-geral do hospital acrescenta, porém, que tudo está a ser feito para manter o bom funcionamento do estabelecimento.

