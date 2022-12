"Isto não significa necessariamente que tenha havido um aumento da violência, mas sim do número de relatos", salienta Clarissa Dahmen, Responsável de Estudos de Vitimização e Criminalidade, do Statec.

"Número de pessoas que relatam ter sido vítimas de assalto aumentou nos últimos anos"

"Isto não significa necessariamente que tenha havido um aumento da violência, mas sim do número de relatos", salienta Clarissa Dahmen, Responsável de Estudos de Vitimização e Criminalidade, do Statec.

"Temos observado um aumento" do número de pessoas que dizem "já ter sido vítimas de agressões físicas, psicológicas ou sexuais" em comparação com o primeiro inquérito em 2013, revela Clarissa Dahmen, responsável de Estudos de Vitimização e Criminalidade, do Statec. "Um crescimento de cerca de um terço" em 2019/29, sublinha. Mas isto não significa necessariamente "que haja mais violência no Luxemburgo, porque estes são dados subjetivos" em resposta a um inquérito, sublinha a investigadora. "No que diz respeito à violência física e sexual, os números aumentaram", acrescenta . Mas este fenómeno de crescimento pode ser o resultado do facto de a consciência do problema da violência ter aumentado porque "as pessoas estão a falar mais de violência doméstica ou sexual". "Isto pode ser um sinal de que as pessoas têm mais coragem para falar", diz Clarissa Dahmen.

Outro facto revelador é que "a mesma percentagem de homens e mulheres dizem ter sido vítimas de violência física". A diferença é "que as mulheres dizem ter sido mais frequentemente vítimas das pessoas que as rodeiam, o que significa que sofrem mais violência repetida".

Clarissa Dahmen, Responsável de Estudos de Vitimização e Criminalidade, do Statec. Foto: António Pires

Enquanto os homens, "na maioria dos casos, não conhecem o agressor e a agressão tem lugar no espaço público".

O sentimento de insegurança "é relativamente estável". O investigador do STATEC afirma que "nem sempre existe uma relação real entre uma ameaça real e o facto de não se sentir seguro". "Podemos dizer que em geral, as mulheres, especialmente as mais velhas, sentem-se mais inseguras do que os homens, porque se sentem mais vulneráveis numa situação ameaçadora", salienta Clarissa Dahmen. Os indicadores mostram também que a ameaça diminui com a idade, e que são os mais jovens os mais atacados.

Em segundo lugar, "cerca de dois terços da população consideram que a violência aumentou ao longo dos últimos cinco anos, mas os números são estáveis". Outro exemplo são os roubos violentos: "Cerca de 30% temem ser violentamente roubados, mas nos últimos 12 meses, menos de 1% da população tem sido alvo de tais roubos", acrescenta.

Há uma grande diferença entre o sentimento de insegurança e a realidade.

Outra descoberta é que há mais vítimas nas "comunidades minoritárias, quer seja por causa da cor da pele ou deficiência, religião ou sexualidade", sublinha.

"Analisámos também a questão da violência doméstica e aí concluímos que nos últimos 12 meses, 4% das mulheres foram agredidas pelo seu parceiro, em comparação com 2% dos homens", conclui.

Outra tendência na violência doméstica é que as mulheres estão mais representadas nos crimes mais leves e os homens nos crimes mais graves.

Não há grandes variações em relação às diferentes nacionalidades ou níveis de educação.

