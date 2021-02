Nessa semana registaram-se 11 óbitos, menos três por comparação com a semana anterior. Número de testes positivos também desceu.

Número de mortes por covid-19 desceu entre 8 e 14 de fevereiro.

De 8 a 14 de fevereiro, o número de mortes por covid-19 e de pessoas com testes positivos diminuiu ligeiramente, face à semana anterior.

Segundo o boletim semanal do Ministério da Saúde, na semana passada registaram-se mais 11, menos três que as 14 nos sete dias anteriores. A idade média das vítimas situou-se nos 85 anos.

Já no que respeita aos casos positivos, passaram de 1.140 para 1.099 (-3,6%), entre 8 e 14 de fevereiro, tendo-se verificado uma diminuição de 30% no número de contactos próximos identificados, que passou de 4.067 para 2.860. Por outro lado, aumentou o número de testes PCR realizados - 70.617 por comparação com os 61.480 da semana anterior.

Apesar disso, a 14 de Fevereiro o número de infeções ativas era ligeiramente superior (2.542) ao registado a 7 de fevereiro (2.512), mesmo com o aumento de recuperados, que passou de 48.816 para 49.770.

Nos hospitais, a situação permaneceu relativamente estável, com 55 internamentos em cuidados normais e 13 internamentos em cuidados intensivos, entre 8 a 14 de fevereiro, comparativamente com os 50 e os 13, respetivamente, da semana anterior.

Taxa de positividade e taxa de incidência diminuem

Na semana em análise, observou-se também uma redução da taxa de reprodução efetiva (ER eff), de 1,06% para 1,01%, bem como da taxa de positividade em todos os testes realizados (prescrições, testes em grande escala), que passou 1,85% para 1,56%. Considerando apenas os testes de prescrição, registou-se uma diminuição ainda mais significativa, de uma taxa 1,79%, entre 8 e 14 de fevereiro, em comparação com 3,02% na semana anterior.

A taxa de incidência evidenciou igualmente uma descida, com 176 casos por 100.000 habitantes durante 7 dias, na semana passada, por comparação, 182 casos por 100.000 habitantes na semana anterior, durante igual período.

Em termos de distribuição por grupos etários, registou-se uma redução em praticamente todos, exceto no dos 75 anos ou mais. Entre os de 75 anos de idade, a taxa de incidência permaneceu estável, enquanto o grupo etário dos zero aos 14 anos é o que tem a taxa de incidência mais elevada.

