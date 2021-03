Há mais 165 novos casos de covid-19 no Luxemburgo nas últimas 24 horas.

Número de mortes aumenta no Luxemburgo no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, nesta terça-feira, há 165 novos casos no Luxemburgo nas últimas 24 horas. Foram realizados 10.145 testes no último dia. É mais de o dobro de caso do dia anterior mas foram realizados mais testes à covid-19.

À data, há 3.175 infeções ativas no país e 55.761 pessoas já recuperaram do vírus, desde o início da pandemia.



O número de mortes aumentou de um, na segunda-feira, para sete, elevando assim, o total de óbitos no Grão-Ducado para 726.

Há 130 pessoas hospitalizadas nos hospitais luxemburgueses, mais oito que ontem, sendo 21 estão nas unidades de cuidados intensivos.



