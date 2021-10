Nas últimas 24 horas, o Grão-Ducado registou 107 novos infetados, mais 15 que o número contabilizado no dia anterior.

Covid-19

Número de infetados no Luxemburgo volta a ultrapassar a centena

Ana TOMÁS Nas últimas 24 horas, o Grão-Ducado registou 107 novos infetados, mais 15 que o número contabilizado no dia anterior.

O número de novos infetados com o vírus SARS-Cov-2, que provoca a covid-19, voltou a ultrapassar a centena, no Luxemburgo.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, divulgados esta sexta-feira, nas últimas 24 horas foram confirmados 107 casos positivos, num total de 2.305 testes realizados.

Task Force Covid-19. Cientistas falam em situação volátil com risco de aumento de casos As projeções apontam para mais um aumento nos contágios, que poderá ascender aos 100 casos por dia a partir de mês de novembro.

Apesar da subida do número de infetados, continuam a não se registar, no país, novas mortes associadas à covid-19.

Nos hospitais, permanecem 26 doentes internados, 17 nos cuidados normais e nove nos cuidados intensivos (mais um face ao dia anterior).

Foram, entretanto, administradas mais 682 doses de vacina - 288 referentes à primeira dose e 394 referentes à segunda. Já foram administradas, no país, 786.645 vacinas. De acordo com o último boletim semanal, 404.449 pessoas já têm o esquema vacinal completo, o que corresponde a 73% da população, com idade a partir dos 12 anos, vacinada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.