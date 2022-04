Em comparação com a semana anterior, a taxa de incidência diminuiu em todas as faixas etárias, sendo que o maior decréscimo foi registado entre os mais novos, dos 0 aos 14 anos (-24%).

Relatório semanal

Número de infeções por covid-19 diminui 12% no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Em comparação com a semana anterior, a taxa de incidência diminuiu em todas as faixas etárias, sendo que o maior decréscimo foi registado entre os mais novos, dos 0 aos 14 anos (-24%).

No relatório semanal do Ministério da Saúde relativo à semana de 11 a 17 de abril, o número de pessoas que testaram positivo para a covid-19 diminuiu 12%, de 6.172 para 5.403. No total, havia 11.832 infeções a 17 de abril, menos 2.718 que na semana antecedente. A idade média dos infetados é de 41,8 anos.

No período analisado, morreram cinco pessoas por causa do vírus, sendo que o total de óbitos no Grão-Ducado durante a pandemia é de 1.056. A idade média dos óbitos situa-se nos 74 anos.

No que concerne aos internamentos, registou-se o mesmo número de novos pacientes em enfermaria que na semana anterior, 28. Nos cuidados intensivos, diminuiu de quatro para três, sendo a idade média dos internados de 59 anos.

Focos de infeção e taxa de incidência

Em comparação com a semana anterior, a taxa de incidência diminui em todas as faixas etárias, sendo que o maior decréscimo foi registado entre os 0-14 anos (-24%), obtendo também a menor taxa de incidência da semana (635 casos por 100.000 habitantes). A segunda maior descida registou-se na faixa etária entre os 45-59 anos (-14%). Já a maior taxa de incidência foi registada entre os maiores de 75 anos (1.237 casos por 100.000 habitantes).

O foco mais comum de contágio continua a ser o agregado familiar (35%), seguido de viagens ao exterior (13%), setor de ajuda e cuidado (8%), lazer (7%) e trabalho (6%).

Vacinas

Durante a semana de 11 a 17, foram administradas 1.207 doses da vacina contra a covid-19: 86 pessoas receberam uma primeira dose, 176 receberam a segunda dose, 762 pessoas receberam a dose de reforço e 183 uma segunda dose de reforço.

472.818 pessoas têm agora a vacinação completa, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,6% da população do Grão-Ducado elegível para vacina.





