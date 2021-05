O número de alunos infetados com covid-19 nas escolas do Luxemburgo diminuiu ligeiramente na semana passada.

Número de infeções nas escolas continua a diminuir. Um foco de contágio em Leudelange

Susy MARTINS O número de alunos infetados com covid-19 nas escolas do Luxemburgo diminuiu ligeiramente na semana passada.

No total, na semana de 10 a 16 de maio foram detetados 242 casos positivos nas escolas, uma diminuição de 55 casos face à semana anterior. Do total de infetados, a maioria, 190 casos, corresponde ao 'cenário 1', ou seja um aluno ou professor que se infetou no exterior da escola, sem registo de propagação do vírus no estabelecimento escolar.

Em 29 casos verificou-se o 'enário 2', dois casos positivos numa turma, mas em que não foi possível determinar o foco da infeção. Houve ainda 11 casos no 'cenário 3', onde se registaram entre três a cinco infeções numa turma. Os casos ocorreram numa escola do fundamental e em dois liceus, esclarece a tutela.

Na semana passada nas escolas ficou ainda registado um foco de infeção relativo ao 'cenário 4', ativado na existência de mais de cinco casos numa turma ou de vários contágios em diversas turmas da mesmas escola. Neste caso o foco de contágio ocorreu na escola fundamental de Leudelange, que abrangeu 12 alunos.



Desde abril que o Ministério da Educação distribui autotestes em larga escala nas escolas do país. Cada aluno e funcionário podem fazer dois autotestes por semana, exptuando os alunos do ensino fundamental que fazem apenas um teste.

