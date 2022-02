Mais uma vez confirma-se que a percentagem de contaminações é mais alta entre as pessoas não vacinadas. Em linha com o relatório anterior, os casos também estão a diminuir nas escolas.

Número de infeções caiu quase 40% no Luxemburgo na semana passada

Mais uma vez confirma-se que a percentagem de contaminações é mais alta entre as pessoas não vacinadas. Em linha com o relatório anterior, os casos também estão a diminuir nas escolas.

Na semana passada registou-se uma queda de quase 40% no número de infetados com covid-19, de acordo com balanço divulgado pelo Governo luxemburguês. Entre 14 a 20 de fevereiro, o número de pessoas com testes positivos diminuiu de 5.871 para 3.648. A idade média dos infetados é de 35,3 anos.

Mais uma vez confirma-se que a percentagem de contaminações é mais alta entre as pessoas não vacinadas. Entre as 3.648 infeções detetadas durante esta semana, a taxa de incidência é de 661 por 100.000 pessoas não vacinadas e 540 por 100.000 pessoas com um calendário de vacinação completo.

Na semana passada houve ainda a lamentar sete mortes relacionadas com a doença. Entre as hospitalizações, houve 42 pacientes internados com a doença na unidade de cuidados normais, em comparação com 64 na semana anterior. Nos cuidados intensivos, o número de camas ocupadas diminuiu de 10 para 9. A idade média dos pacientes internados é de 56 anos.

Hospitais luxemburgueses baixam para a 'fase 2' O hospitais do Grão-Ducado estavam desde meados de dezembro passado na 'fase 3', mas com a evolução favorável da pandemia as estruturas de saúde voltam agora ao nível que permite a realização de cirurgias programadas não urgentes.

O número de testes PCR realizados durante a semana 14 a 20 de fevereiro diminuiu de 24.343 para 15.271.

Taxa de incidência mais alta entre os 30-44 anos

A taxa de incidência mais baixa é registada no grupo etário dos 60-74 anos (353 casos por 100.000 habitantes) enquanto a mais alta é registada no grupo etário dos 30-44 anos (892 casos por 100.000 habitantes).



No comunicado, a tutela da Saúde esclarece também que as reinfeções bem como os autotestes certificados nas escolas passaram a ser incluídos no cálculo das taxas de incidência. Em comparação com a semana anterior, a taxa de incidência continua a diminuir em todos os grupos etários. A maior diminuição é registada nas crianças dos 0 aos 14 anos de idade (-64%).

Nos grupos etários entre os 15 e 59 anos registou-se também uma diminuição entre os 26% e os 36%, enquanto que a diminuição é menos acentuada nos 60 -64 anos (-18%) e 75 ou mais anos (-17%).

Centros de vacinação vão fechar às segundas-feiras Alteração no horário dos centros de vacinação entra em vigor a 28 de fevereiro.

Espaço familiar é a origem mais frequente das contaminações

Durante a semana de 14 a 20 de fevereiro, 15.240 pessoas estiveram isoladas (-41%) e 559 em quarentena (-82%). Com o número de casos a permanecer elevado, é difícil determinar a fonte provável de contaminação (39,2% dos casos). Mas o círculo familiar é apontado como a fonte mais frequente (37,4%), seguido pela educação (5,5%), viagens ao estrangeiro (4,9%), lazer (4,7%) e trabalho (3,8%).

Cerca de 78% da população com vacinação completa

Neste momento cerca de 467.347 pessoas têm um calendário de vacinação completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 77,7% da população. Durante a semana de 14 a 20 de fevereiro foram administradas um total de 6.594 doses, elevando o número total de vacinas administradas para 1,2 milhões.

