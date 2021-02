Muitas são as empresas, que apesar da crise sanitária, decidiram acolher jovens estagiários permitindo-lhes assegurar um futuro profissional. Sem avançar dados concretos, o Ministério da Educação revela que o número de contratos para estágios profissionais assinados em 2020 ultrapassa o de 2018, e fica ligeiramente abaixo do de 2019.

Número de estágios profissionais supera expectativas

Susy MARTINS

O Ministério da Educação adianta, em comunicado, que o esforço feito pelas empresas e administrações foi coroado de sucesso. Sucesso que também é, em parte, atribuído à pareceria com as câmaras profissionais.

Há, contudo, “alguns” alunos que não conseguiram encontrar um patrão disponível para recebê-los em estágio profissional. Mas o ministério garante que estes alunos “não vão ser esquecidos”. Entre as ofertas do Serviço Nacional da Juventude (SNJ), as turmas especiais dos liceus e várias medidas da ADEM, todos poderão encontrar uma forma de prosseguir a formação profissional até encontrar um emprego.

O Ministério da Educação sublinha que há a possibilidade de alterar a orientação profissional ou de assinar um novo contrato de aprendizagem, a partir de 15 de julho de 2021. Uma posição bem diferente da opinião defendida pela Agência Nacional para a Informação dos Jovens (ANIJ), que no final do mês de janeiro afirmava que os jovens estão a ser duplamente penalizados na atual crise sanitária: não podem viver a juventude em pleno e estão com o futuro profissional cada vez mais incerto.

E, há pouco menos de um mês, essa mesma agência ressalvava que os jovens estavam com dificuldades em encontrar um estágio profissional, o que, alertava na altura, poderia constituir um entrave à sua entrada no mercado de trabalho, uma vez que o estágio profissional é, nalguns casos, obrigatório para a conclusão da formação.



