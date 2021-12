Número de doses administradas aumenta 20% numa semana no Grão-Ducado

Grande maioria foram doses de reforço.

O número de doses contra a covid-19 administradas no Luxemburgo aumentou 20% numa semana, em grande parte devido às doses de reforço que começaram a ser administradas no país à população em geral com mais de 18 anos na semana passada.

As medidas anunciadas pelo Governo de restringir o acesso a vários locais aos não vacinados parecem estar a surtir algum efeito na aceleração da vacina no país.



De acordo com o último balanço semanal do Ministério da Saúde, entre 29 de novembro e 5 dezembro foram administradas 32.959 doses, sendo que a maioria, 26.031 eram doses de reforço, ou seja residentes que já tinham o esquema de vacinação completo.

Assim, a taxa de vacinação elevou-se para os 78,6% (pessoas com mais de 12 anos), aproximando-se assim lentamente do objetivo do Governo, 80% de vacinadaos.

Cerca de 100 mil doses da Moderna chegaram esta quarta ao Luxemburgo Centro de vacinação do aeroporto do Findel abre já na próxima sexta-feira, confirmou o primeiro-ministro.

Em linha com as semanas anteriores, houve um novo aumento de infeções no país na semana de 29 de novembro a 5 de dezembro. Foram contabilizadas cerca de 2.700 novas infeções, um aumento de 14% em comparação com a semana anterior. Em contraposto, a idade média dos infetados diminuiu ligeiramente para os 33,2 anos.

Há cada vez mais vacinados nos hospitais. Idade e doenças prévias explicam casos Para o Ministério da Saúde estes números não surpreendem, até porque o país contabiliza mais pessoas vacinadas que não-vacinadas.

Houve ainda 50 hospitalizações normais, sendo que 26 pessoas tinham esquema vacinal completo. Nos cuidados intensivos contabilizavam-se 16 pacientes, sendo que metade tinham a vacinação completa. Dados que são explicados pela idade e outras doenças destes pacientes.

