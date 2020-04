O STATEC sublinha que este aumento exponencial está relacionado com a lei sobre o divórcio. Já os casamentos foram adiados, nesta fase, devido ao covid-19.

Número de divórcios aumentou 55% no ano passado

Diana ALVES O STATEC sublinha que este aumento exponencial está relacionado com a lei sobre o divórcio. Já os casamentos foram adiados, nesta fase, devido ao covid-19.

O número de divórcios aumentou substancialmente no ano passado, no Luxemburgo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), o país registou 1.906 divórcios em 2019, mais 54,9% face ao ano anterior.

O STATEC sublinha que este aumento exponencial está relacionado com a lei sobre o divórcio, em vigor desde junho de 2018, que veio simplificar os processos, tornando-os mais baratos e criando o chamado “juiz da família” (“juge aux affaires familiales”, em francês).

Mesmo assim, no ano passado, foram mais os casais que decidiram dar o nó do que aqueles que se divorciaram. O STATEC revela que foram celebrados 2.143 matrimónios, um número que também está em alta, embora o aumento seja bastante inferior ao dos divórcios. Em relação a 2018, o número de casamentos cresceu 13%.

Ainda sobre os matrimónios, do total de 2.143, 59 foram celebrados entre pessoas do mesmo sexo (35 entre homens e 24 entre mulheres).

Recorde-se que, devido ao atual contexto de crise pandémica, os casamentos estão entre os eventos religiosos que foram, para já, adiados no Luxemburgo. O objetivo é respeitar a ordem do Governo de evitar ajuntamentos e, dessa forma, tentar travar a propagação do novo coronavírus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.