Número de cirurgias adiadas aumenta no Luxemburgo

O adiamento de cirurgias não urgentes era uma das medidas previstas no plano de contingência hospitalar da fase 4, que entrou em vigor há cerca de um mês. Os centros hospitalares do país foram encorajados a "adiar todas as intervenções cirúrgicas que pudessem ser adiadas sem consequências negativas para o doente". E os números divulgados recentemente pela tutela da Saúde confirmam isso mesmo.

Em resposta a uma pergunta parlamentar da deputada Martine Hansen sobre o assunto, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, avançou que, a atividade cirúrgica não essencial no Luxemburgo caiu de 14,5% para 50%, em comparação com o mesmo período de 2019. Desta forma, os recursos têm sido investidos no combate à pandemia, ao mesmo tempo em que o país atavessa a segunda vaga do novo coronavírus. O balanço mais recente dá conta de 410 mortes no Grão-Ducado desde o início da pandemia.

Lenert garantiu ainda que os pacientes têm sido "compreensivos" em relação ao adiamento das cirurgias porque entendem a situação difícil em que os hospitais se encontram. A falta de pessoal de saúde é uma das grandes preocupações do Governo atuais. Só na passada semana, um total de 586 profissionais da saúde não trabalharam devido a restrições de quarentena ou porque testaram positivo para a covid-19, informou ainda a ministra.

