Surto

Número de casos de varíola dos macacos volta a subir no Luxemburgo

Diana ALVES A média de idades dos infetados oscila entre os 30 e os 40 anos.

O Luxemburgo regista, neste momento, "entre 33 a 35 casos de varíola dos macacos", segundo informação avançada pelo diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, à RTL.

A média de idades dos infetados oscila entre os 30 e os 40 anos e 99,1% são homens. O responsável confirmou à emissora luxemburguesa que, até agora, não houve qualquer hospitalização relacionada com a doença.

Lavar as mãos com sabão regularmente, evitar partilhar lençóis e toalhas com pessoas infetadas ou que tenham estado em contacto com pessoas infetadas e usar proteção nas relações sexuais são algumas das medidas de proteção.

Vacinas contra a varíola dos macacos chegam este mês ao Luxemburgo Número de casos tem aumentado de forma constante no país.

Erupções cutâneas, febre, cansaço, dores musculares, vómitos, diarreia, calafrios, dores de garganta e de cabeça são os sintomas mais frequentes.

As primeiras vacinas contra a doença chegam ao Luxemburgo ainda este mês. O país vai receber 1.400 doses do medicamento.



