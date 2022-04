O número de casas e apartamentos no mercado aumentou mais de 200% entre o último trimestre de 2021 e o início de 2022, diz a agência imobiliária Immotop.

Luxemburgo 3 min.

Habitação

Número de casas para venda aumentou mais de 200% no Luxemburgo, diz agência imobiliária

Reuben MALEKAR O número de casas e apartamentos no mercado aumentou mais de 200% entre o último trimestre de 2021 e o início de 2022, diz a agência imobiliária Immotop.

(Editado por Tiago Rodrigues)

O número de casas e apartamentos listados para venda no Luxemburgo mais do que triplicou entre o final de 2021 e o primeiro trimestre deste ano, disse a agência imobiliária Immotop na sexta-feira, um aumento atribuído à atenuação das restrições pandémicas e ao reinício das obras de construção.

Subsídio de renda. Só uma em cada cinco famílias se candidata a este apoio no Luxemburgo Dos 36 mil agregados familiares elegíveis só 7.146 inquilinos pediram o subsídio e estão a receber esta ajuda financeira, ou seja, 20%. Saiba se também tem direito a este apoio financeiro que pode chegar aos 294 euros por mês, e como o pode pedir.

Segundo a Immotop, houve um aumento de 236% no número de casas colocadas à venda e um aumento de 220% nos apartamentos colocados no mercado, enumerando propriedades de diferentes agentes imobiliários.

"O fim da crise sanitária e o reinício de várias obras de construção poderia explicar em parte este promissor início do ano", disse a agência no seu relatório.

No entanto, a tendência geral em todo o país não foi replicada na capital. Houve uma queda de 8% no número de propriedades colocadas no mercado na Cidade do Luxemburgo, de acordo com o estudo.

Foi observada uma queda entre 2,5 e 4% nos preços da habitação em todo o país, com o custo médio de uma casa a situar-se em 1,2 milhões de euros no início deste ano, e 800 mil euros para um apartamento.

Preços das casas continuam a aumentar. Quais as comunas mais caras e as mais baratas do Luxemburgo? Um novo relatório do Statec e do Observatório da Habitação revela mostra quais são as comunas mais caras e mais baratas para viver. A conclusão: quanto mais longe da capital, mais acessível.

O capital, contudo, foi mais uma vez uma excepção à regra geral - registando um aumento de preços de cerca de 1,5% entre o último trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. O custo médio de uma casa na Cidade do Luxemburgo é agora de 2,1 milhões de euros, e um apartamento de 937 mil euros, segundo a Immotop.

A comuna de Bertrange continua a ser a área mais cara para comprar uma casa no país, enquanto Belair é o distrito mais caro da capital.

Rambrouch, a comuna ocidental perto da fronteira belga, é o local mais barato para comprar uma casa, com as habitações mais baratas da cidade luxemburguesa a serem encontradas em Dommeldange.

Nem no centro, nem nas fronteiras. Qual é o melhor lugar para viver no Luxemburgo? Com o aumento constante dos preços das casas no Grão-Ducado, muitas pessoas fugiram para os países vizinhos nos últimos anos. Agora os valores também estão a subir nas zonas fronteiriças.

Talvez sem surpresa, a grande maioria das propriedades disponíveis reflete as áreas mais desejáveis do país - o sul e centro, mais próximas da capital - mas a oferta nas cidades fronteiriças e no norte está a começar a crescer, explicou a Immotop.

Milhares de unidades habitacionais estão vazias no Luxemburgo, de acordo com organismos de investigação e grupos de pressão, um sinal de especulação imobiliária que está a agravar um dos piores apertos habitacionais da Europa, que está cada vez mais a forçar os residentes menos abastados a sair do país.

Em março, o Fundo Monetário Internacional instou o governo a intervir urgentemente no mercado da habitação. Medidas recentes do governo para resolver o problema da falta de habitação, tais como planos para tributar os proprietários de habitações vazias e ordenar aos proprietários que construam nos seus terrenos, podem enfrentar obstáculos e levarão tempo a produzir resultados, disse o FMI na sua avaliação.

Preços das casas aumentam 15% por ano no Luxemburgo O Luxemburgo precisa anualmente, no mínimo, de seis mil novas habitações. Mas atualmente só são construídas quatro mil.

O preço de um apartamento no Luxemburgo quase duplicou entre o início de 2013 e o fim do ano passado, mostraram os números da agência oficial de estatística do país, Statec, no mês passado. Globalmente, os bens imobiliários no Luxemburgo quase duplicaram em valor na década a partir de 2010, o terceiro maior aumento na UE nesse período.

(Artigo publicado originalmente no Luxembourg Times)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.