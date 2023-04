Apesar da tendência decrescente, o Luxemburgo tem mais equipamentos destes em relação à média europeia.

Número de caixas multibanco no Grão-Ducado diminuiu desde 2018

Apesar da tendência decrescente, o Luxemburgo tem mais equipamentos destes em relação à média europeia.

Em 2021, o Luxemburgo tinha 539 caixas multibanco, menos 4% em relação ao ano anterior, revelou ao Virgule a Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL).

A tendência decrescente nestes equipamentos é explicada pela prevalência dos serviços de banca eletrónica que, segundo a ABBL, subiu 5% e 8% para clientes particulares e profissionais, respetivamente. A transformação dos hábitos dos utilizadores, que já era um sintoma da era digital, acelerou com a pandemia.

Além do declínio da procura de dinheiro físico, o aumento do número de explosões de caixas multibanco, modus operandi frequentemente utilizado pelos assaltantes, também tem chamado a atenção da ABBL. A associação colabora com as forças policiais para reforçar a segurança em torno das caixas.

Apesar do decréscimo verificado, o Luxemburgo continua a estar acima da média europeia no que toca ao número de caixas multibanco per capita: eram 99,18 por 100 mil habitantes em 2021 em comparação com as 62,72 por 100 mil habitantes na União Europeia (UE) no mesmo período.

Portugal é o segundo país com mais caixas multibanco

Em 2018, de acordo com dados do Banco Mundial, o Grão-Ducado registou um pico de 116,54 caixas por habitante, tendo vindo a registar uma quebra desde aí. Segundo a mesma fonte, o país tinha em 2020 mais equipamentos que França: eram 107,45 por habitante em comparação com os 93,54 do seu vizinho. Também na Alemanha tem havido um grande decréscimo do número de caixas multibanco desde 2015, diz o Virgule.

A situação é bastante diferente noutras partes da Europa. Em 2021, a Áustria era o país com o maior número de equipamentos por habitante (168,71), à frente apenas de Portugal (162,87).

Recorde-se que, no debate parlamentar sobre o direito a pagar com dinheiro, motivada pela petição do luso-luxemburguês Jorge Simões, a ministra das Finanças Yuriko Backes (DP) explicou que, segundo dados do Banco Central Europeu (BCE), mais de metade dos luxemburgueses utilizam cartões bancários durante as transações.

