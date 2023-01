Câmaras de velocidade em túneis e dois outros dispositivos previstos: o Ministério da Mobilidade continua a expandir as verificações de velocidade.

Novos radares esperados para os próximos meses

Volker BINGENHEIMER

Os condutores do Luxemburgo são atualmente alvo de uma verdadeira inundação de câmaras de velocidade. Dificilmente existe um canto do país onde um radar fixo não fotografa os infratores. E haverá ainda mais este ano. Nos próximos meses, os três radares de velocidade nos túneis de Stafelter, Grouft e Gousselerbierg na A7 estarão operacionais.

Desde o início de dezembro, os automobilistas que ultrapassam o limite de velocidade média de 90 km/h têm vindo a ser fotografados, mas o excesso de velocidade ainda não é penalizado. Os túneis são propensos a acidentes: em 2020, cinco veículos colidiram no túnel de Gousselerbierg e duas pessoas perderam a vida.

Na estrada íngreme de Biergerkräiz até Bereldange, os automobilistas podem esperar uma fila de câmaras de velocidade. Foto: Anouk Antony

Dois novos aparelhos

Como confirmado pelo Ministério da Mobilidade, dois novos radares de trânsito serão instalados este ano. Um deles será colocado na CR 181 (rue de Bridel), na entrada de Bereldange. No troço íngreme de Biergerkräiz até Bereldange, com um declive de 14%, as velocidades são elevadas. O limite de velocidade é de 70 km/h e 30 km/h para camiões.

O segundo radar deverá ser instalado em Saeul. Já existe um não muito longe da aldeia, na N8 entre Saeul e Brouch, mas não parece ser suficiente para acalmar os infratores. Segundo o Ministério da Mobilidade, a localização exata da segunda coluna de radar ainda não foi determinada. Vários sítios foram pré-selecionados.

Rastreamento de infratores de sinal vermelho

Os automobilistas que viajam da Croix de Cessange para a Cidade do Luxemburgo já repararam: desde 1 de dezembro, três radares de semáforos estão em funcionamento em Hollerich. Em redor da rota d'Esch e da avenida Dr. Charles Marx. Não só apanham os infratores do sinal vermelho, como também verificam a velocidade dos veículos que passam o sinal verde.

Mais controlos significam mais infrações registadas. E,de facto, em 2022, os aparelhos fotográficos de velocidade fixa "apanharam" 215 mil infrações menores, mais 40% do que em 2021. Os avisos tributados, punidos com uma multa de 49 euros, são dados por exceder o limite de velocidade num máximo de 20 km/h fora das zonas urbanizadas (15 km/h máximo nas zonas urbanizadas). O aumento foi ainda maior para multas de 145 euros. Nesta área, os radares de trânsito piscaram 15 mil vezes no ano passado, quase três vezes mais do que em 2021.

O radar de construção pode ser confundido com equipamento ou materiais de construção à distância. A polícia luxemburguesa tem dois radares deste tipo. Foto: John Schmit

Primeiros radares de velocidade apenas em 2016

Além disso, de acordo com a polícia, mais de 90 mil violações de velocidade foram medidas por dispositivos móveis. Estes são câmaras de velocidade instaladas em carrinhas e colocadas pela polícia em pontos diferentes todos os dias. A polícia luxemburguesa dispõe de cinco radares de trânsito móveis e dois radares de trânsito de reboque. Estes radares de velocidade cinzentos parecem um bloco de betão à distância e são utilizados principalmente no Luxemburgo em estaleiros de construção onde os limites de velocidade estão em vigor.

Em comparação internacional, o Luxemburgo foi um país que chegou atrasado à monitorização automatizada da velocidade. Foi apenas em 2016 que os primeiros radares foram instaladas no país. Não é tão fácil dizer se a utilização agora massiva destes dispositivos encoraja realmente os motoristas a adotarem um estilo de condução mais disciplinado.

"Não podemos responder a esta pergunta com um sim ou não", diz Kim Vo, porta-voz do Ministério da Mobilidade. "É claro que há mais violações. Os radares de trânsito também nos permitem verificar muito mais coisas do que antes. Mas isso não significa necessariamente que os utentes da estrada obedecem menos às regras". Pelo contrário, o ministério nota uma tendência geral para uma condução mais calma e mais cumpridora das regras".

Radar à entrada do túnel do Grouft na A7. Segundo o ministro Bausch, os radares de estrada são particularmente eficazes. Foto: Gerry Huberty

Boas experiências entre Gonderange e Waldhof

"Neste sentido, as câmaras de velocidade de estrada são particularmente eficazes", explica Kim Vo. Por exemplo, quando a câmara de velocidade fixa perto de Gonderange foi convertida num chamado controlo de secção no troço de 4,2 quilómetros de estrada entre Waldhof e Gonderange em 2020, o número de infrações por excesso de velocidade diminuiu significativamente.

A mesma situação aplica-se ao Nordstrooss. No caso da Alemanha, o limite de velocidade de 130 km/h foi observado por 99,9% dos automobilistas entre 2018 e 2022. Durante o mesmo período, a velocidade média medida também caiu 2 a 3,5 km/h, de acordo com o ministério. "Mesmo que estes números não sejam representativos do país como um todo, há uma tendência para as pessoas conduzirem mais devagar", conclui Kim Vo.

Dispositivos detetam a posição das mãos

O Ministério ainda não decidiu sobre a introdução de câmaras de velocidade de telemóveis. Estes radares inteligentes detetam, com base na posição da mão do condutor, se ele ou ela está a utilizar um telemóvel ou a clicar no ecrã. Esta nova técnica tem sido utilizada nas autoestradas holandesas desde fevereiro. Na Alemanha - Trier é a primeira cidade a introduzi-los - projetos-piloto estão em curso.

"Estamos a seguir com interesse o desenvolvimento desta forma de radar. Mas a tecnologia ainda está em grande parte em fase de teste", respondeu o ministro François Bausch a uma pergunta parlamentar. Antes da instalação dos primeiros radares de trânsito para telemóveis no Luxemburgo, a legislação relevante terá de ser complementada.

Segundo a polícia luxemburguesa, a utilização de telemóveis durante a condução é, juntamente com o excesso de velocidade, uma importante causa de acidentes. Em 2021, os telemóveis estiveram envolvidos em 13 acidentes, nos quais 20 pessoas foram feridas, três delas gravemente.

