Yuriko Backes, Georges Engel e Claude Haagen prestaram juramento, por videoconferência, perante o Grão-Duque Henri, que está infetado com covid-19.

Mudanças no Executivo. Novos ministros já tomaram posse

Os três novos ministros do Governo tomaram posse esta manhã, perante o Grão-Duque Henri, numa cerimónia feita à distância.

O juramento de posse de Yuriko Backes, Georges Engel e Claude Haagen foi feito por videoconferência, com o Grão-Duque em isolamento no Castelo de Berg, depois de ter testado positivo à covid-19, esta terça-feira, e os novos ministros presentes no Palácio grão-ducal juntamente com o primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Yuriko Backes foi empossada como ministra das Finanças, Claude Haagen como ministro da Segurança Social e ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural e Georges Engel como ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária e do Desporto.

Paulette Lenert foi também oficialmente nomeada vice-primeira-ministra, cargo que passa a juntar aos de ministra da Saúde e Defesa do Consumidor.

Grão-Duque Henri infetado com covid-19 Henri apresenta sintomas leves e vai continuar "a desempenhar as suas funções", refere o comunicado do Palácio Grão-Ducal.

A audiência dos três ministros demissionários do Governo - o vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho, Dan Kersch, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e o ministro das Finanças, Pierre Gramegna - com o Grão-Duque foi adiada devido ao isolamento do chefe de Estado.



