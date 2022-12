A população presente nos territórios de treze municípios do Grão-Ducado, incluindo a capital, receberá um SMS.

Novo teste do sistema de alerta da população esta segunda-feira

Pascal MITTELBERGER

Esta segunda-feira, 5 de Dezembro, será realizado um novo teste do sistema de alerta da população. Inclui o teste mensal da rede de sirenes, o envio de um SMS aos habitantes de uma zona determinada, bem como uma mensagem de teste através da aplicação GouvAlert.

Desta vez, o alerta SMS de teste será enviado à população nos seguintes municípios: Bissen, Helperknapp, Hesperange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mersch, Niederanven, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel e Walferdange.

Photo d'illustration: Marcus Brandt/dpa

Uma avaliação inicial na segunda-feira à tarde

A seguinte mensagem será exibida nos telefones: "LU-ALERT / TEST ALERT / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUIRED / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT"

Pode ocorrer um certo atraso entre o envio e a recepção do SMS de teste, o que explica porque é que nem todos os cidadãos receberão a mensagem de teste ao mesmo tempo. Note-se que, ainda na segunda-feira 5 de Dezembro, no início da tarde, o Primeiro-Ministro Xavier Bettel e o Ministro do Interior Taina Bofferding apresentarão uma primeira avaliação desta estratégia de teste implementada desde Maio de 2022, como parte da revisão iniciada pelo governo em 2021 na sequência das inundações que afectaram parte do país.

Estes testes e esta reflexão devem conduzir a um sistema de alerta global e multicanal.



Este artigo foi publicado inicialmente em Virgule (www.wort/fr)

