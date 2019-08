Foi criado um novo subsídio para a aquisição de veículos elétricos ou híbridos, que pode chegar aos cinco mil euros, para incentivar os particulares a optar por uma mobilidade mais sustentável.

Novo subsídio, até 5 mil euros, para veículos elétricos ou híbridos

Susy TEIXEIRA MARTINS

Os pedidos já podem ser apresentados no Ministério do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

O subsídio só será atribuído a quem já possuiu um destes veículos ecológicos há, pelo menos, sete meses.

O valor do subsídio depende da categoria do automóvel. São 5.000 euros para automóveis e carrinhas 100% elétricas e 2.500 euros para as viaturas e carrinhas híbridas ‘plug-in’.

Por sua vez, os donos de quadriciclos, motociclos e ciclomotores podem receber até 500 euros.

Os particulares e as empresas que são proprietários de um veículo com matrícula luxemburguesa podem beneficiar deste apoio financeiro.

O subsídio é válido para os veículos novos comprados este ano, entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro.

O Governo vai avaliar, no final do ano, o impacto da medida e a sua eventual continuidade.