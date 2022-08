Iniciado no final de 2021, este projeto, atualmente em estudo, irá informar o público em geral sobre a rutura de stocks de certos fármacos.

Novo site vai mostrar medicamentos que não pode comprar no momento

Nos últimos anos, muitos países da Europa têm sido afetados pelas ruturas de stocks de certos medicamentos. Em França, por exemplo, a Agência Nacional para a Segurança dos Medicamentos e Produtos de Saúde (ANSM) registou 1.504 casos de rutura de stocks e riscos de rutura em 2019, em comparação com os 2.446 casos assinalados em 2020.

O Luxemburgo não é imune a este fenómeno, mesmo que ele seja difícil de quantificar, até porque não há um sítio em que se possa centralizar todos os produtos indisponíveis, como acontece na Bélgica, que recorre ao site www.pharmastut.be, atualizado diariamente. Em resposta a uma questão parlamentar do deputado Mars Di Bartolomeo (LSAP), a ministra da Saúde Paulette Lenert (LSAP) indicou que está atualmente a ser estudado um sistema digital semelhante para o Grão-Ducado.

Grupos de trabalho iniciam trabalhos em setembro

Este projeto está a ser concebido desde o final de 2021 e prevê, entre outras coisas, a implementação de um website luxemburguês semelhante ao belga. "O projeto abordará também muitas outras questões relacionadas com a indisponibilidade, a fim de mitigar as consequências das perturbações no fornecimento de medicamentos. Assim, será desenvolvida uma árvore de decisão para identificar antecipadamente situações críticas e para implementar uma estratégia apropriada. Será realizada uma avaliação do quadro regulamentar para determinar se são necessários ajustes para uma gestão mais eficiente da escassez", pormenorizou Paulette Lenert.

Uma lista dos chamados medicamentos "essenciais" ou "críticos" será, portanto, elaborada para permitir o controlo em tempo real dos stocks destes produtos. "Em setembro, cinco grupos de trabalho temáticos iniciarão as suas atividades a fim de implementar os objetivos estabelecidos pelo comité criado pela divisão de farmácia e medicamentos no início do ano", acrescentou.

A iniciativa faz parte de uma abordagem europeia ao tema dos medicamentos. O Luxemburgo participa também numa ação conjunta a ser lançada em outubro sobre a rutura de stocks, a fim de beneficiar de trocas de experiências e soluções desenvolvidas conjuntamente por 23 Estados-membros da União Europeia (UE).

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

