Novo relaxamento de medidas no Grão-Ducado poderá acontecer em meados de junho

Catarina OSÓRIO Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, dá como certo um aligeiramento das medidas pandémicas após 12 de junho, prazo de fim da última lei covid.

O Diretor da Saúde confirmou esta terça-feira à RTL que um novo relaxamento das medidas contra a covid-19 vai acontecer no Grão-Ducado já a partir de 13 de junho. Com o prazo da atual lei covid a expirar a 12 de junho, o Governo estuda agora um novo alívios das regras na pandemia.

"Já estamos a avançar para outras aberturas, o que me parece óbvio", disse Jean-Claude Schmit em entrevista à RTL, sem avançar no entanto que medidas é que deverão sofrer alterações ou se novas regras estão previstas.

Segundo escreve a tv luxemburguesa, entre as medidas em cima da mesa há a possibilidade de cafés e restaurantes poderem acolher mais clientes e poderem estar abertos até mais tarde. Ainda segundo Jean-Claude Schmit, os testes obrigatórios nos espaços interiores da restauração são para continuar. O fim do recolher obrigatório poderá ser outra das medidas a entrar em vigor nas próximas semanas.

Restaurantes e cafés é que vão decidir se faturam ou não autoteste aos clientes Cada estabelecimento é livre de escolher se prefere faturar ou pagar do próprio bolso o teste à covid-19, disse o ministro das Classes Médias, Lex Delles, aos deputados esta segunda-feira.

O ministro das Classes Médias, Lex Delles, esteve reunido com os deputados em sede de comissão parlamentar na segunda-feira para falar sobre os autotestes na Horeca, mas um futuro aligeiramento das medidas no setor não foi abordado no encontro.

Um novo alívio nas restrições está dependente da evolução da pandemia no país. O balanço tem sido positivo nas últimas semanas com os cientistas a preverem uma melhoria da situação até ao verão. Mas as novas variantes e a velocidade ainda lenta da vacinação funcionarão como contrapeso num novo alívio.

Passe covid Luxemburgo. É um residente 3G? Então vai voltar à vida normal O "certificado digital covid" deverá ser adotado já este mês, dando liberdades e acessos exclusivos aos residentes 3G. Para a sociedade e oposição pode trazer "desigualdades".

Outro dos fatores que dá força a um novo relaxamento das restrições no Grão-Ducado é a aplicação móvel para ser utilizada por quem já foi vacinado, infetado com a covid-19 ou por quem realizou um teste obrigatório para aceder ao interior de um restaurante ou evento cultural com mais de 150 pessoas.

O Governo luxemburguês pretende que o certificado 3G entre em vigor mesmo antes do mesmo mecanismo da UE entrar em vigor em julho.

