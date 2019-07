Já está a ser fabricado o primeiro radar sofisticado do Luxemburgo anunciado para a N11, entre Waldhof e Gonderange. Um aparelho que calcula a velocidade média ao longo de um percurso de 4 km.

Novo radar já está a ser produzido

Susy TEIXEIRA MARTINS Já está a ser fabricado o primeiro radar sofisticado do Luxemburgo anunciado para a N11, entre Waldhof e Gonderange. Um aparelho que calcula a velocidade média ao longo de um percurso de 4 km.

Em resposta a uma pergunta parlamentar, o ministro das Obras Públicas, François Bausch afirma que “os equipamentos necessários já foram encomendados e estão a ser produzidos”.

François Bausch avança que também já está em curso o desenvolvimento do respetivo software, para o processo de recolha de dados das infrações.

Uma vez que os trabalhos iniciais estão bem encaminhados, o ministro admite que a instalação deste radar possa ocorrer após as férias coletivas, sem, no entanto, apontar uma data concreta.

Na prática, o novo equipamento regista a matrícula da viatura e a hora de passagem no início do troço.

Um segundo radar regista os mesmo dados, no final do percurso, e calcula a velocidade média do veículo, durante o percurso de 4 km.

Se o condutor ultrapassar o limite de velocidade autorizado, o radar conserva a fotografia da matrícula do carro e envia os dados para as autoridades.

Recorde-se que ocorreram 19 acidentes na N11, entre 2011 e 2017, que fizeram 3 mortos, 4 feridos graves e 33 feridos ligeiros.