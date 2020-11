Em dezembro do ano passado foi assinado um plano social, em que ficou definido que 201 trabalhadores iriam perder o seu emprego.

Novo plano social para o banco RBC?

As centrais sindicais OGBL e LCGB temem uma nova vaga de despedimentos no banco da Royal Bank of Canada (RBC). Segundo os representantes do pessoal, o banco prevê uma redução dos custos, que passará por um novo corte nos postos de trabalho.

Num comunicado, os sindicatos sublinham que desde 2019 existe um processo de diálogo social com a direção do banco. Em dezembro do ano passado foi assinado um plano social, em que ficou definido que 201 trabalhadores iriam perder o seu emprego.

Esse plano social está em vigor até janeiro de 2021.No entanto, segundo os sindicatos, há rumores a circular na empresa que dão conta de mais despedimentos para além daqueles estipulados há um ano. Para clarificar a situação os sindicatos vão reunir-se com a direção ainda esta sexta-feira.

OGBL e LCGB advertem que vão seguir o dossier de perto, e que pretendem que todas as disposições legais sejam respeitadas no âmbito do diálogo social, afim de garantir os interesses dos funcionários conforme o direito luxemburguês.



