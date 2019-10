Com este novo aparelho o tempo de espera dos exames de ressonância magnética vai diminuir, garantiu o ministro da Saúde na inauguração.

Novo IRM reforça ressonâncias magnéticas no CHL

Foi inaugurado esta terça-feira no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) o novo aparelho de imagiologia de ressonância magnética, que já está a funcionar desde o dia 1 deste mês.

O pesado e volumoso equipamento custou 1,7 milhões de euros e já era esperado desde 2012.

A rede hospitalar do país fica agora equipada com nove destas máquinas, das quais três no CHL.

O ministro da Saúde, Étienne Schneider, sublinhou hoje que o novo aparelho vai “diminuir o tempo de espera dos exames de ressonância magnética”.



Avelino Gomes