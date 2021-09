Mês e meio depois de um prisioneiro ter ateado fogo à própria cela, o cenário voltou a repetir-se esta segunda-feira, no mesmo estabelecimento prisional.

Sistema prisional

Novo incêndio no Centro Penitenciário de Schrassig

Ana TOMÁS Mês e meio depois de um prisioneiro ter ateado fogo à própria cela, o cenário voltou a repetir-se esta segunda-feira, no mesmo estabelecimento prisional.

Um recluso provocou um incêndio na sua cela do Centro Penitenciário deo Luxemburgo (CPL), em Schrassig, esta segunda-feira, cerca de um mês e meio depois de um prisioneiro do mesmo estabelecimento ter ateado fogo à respetiva cela.

De acordo com um comunicado enviado, esta manhã, pela Administração Penitenciária, ontem, "por volta das 21h45, um prisioneiro ateou fogo à sua cela no Centro Penitenciário do Luxemburgo, em Schrassig".

Incêndio na Prisão do Luxemburgo A polícia técnica do Departamento de Investigação Criminal está a investigar a causa do incêndio.

O incêndio foi detetado e extinto pelos agentes prisionais presentes na secção de detenção, mas mesmo assim, refere o mesmo comunicado, o recluso foi transferido para o hospital para observação. Não houve registo de ferimentos entre os agentes prisionais que se encontravam no local, no momento do incidente.

Além dos bombeiros e da polícia, estiveram no local o diretor Adjunto da Administração Penitenciária e o diretor do Centro Penitenciário.

Incêndio no Centro Penitenciário de Schrassig provoca um ferido grave Mais de 50 bombeiros da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) estiveram no local para combater as chamas e prestar assistência médica.

A polícia técnica do Serviço de Polícia Judiciária está a investigar o que deu origem ao incêndio, que acontece mês e meio após um prisioneiro ter ateado fogo à sua cela e depois de em junho passado um caso semelhante, no mesmo estabelecimento prisional ter deixado 16 pessoas feridas. Uma delas - o recluso que ateou o fogo - ficou com queimaduras graves e foi transferido para o hospital de Metz, em França, onde há uma unidade especializada para doentes com queimaduras graves, acabando por morrer ao fim de duas semanas.





