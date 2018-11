Os partidos de coligação terão chegado a um princípio de acordo para aumentar os dias livres e o montante do salário mínimo dos trabalhadores.

Novo Governo traz aumento do salário mínimo e mais dias livres

Os partidos de coligação terão chegado a um princípio de acordo para aumentar os dias livres e o montante do salário mínimo dos trabalhadores.

Liberais (DP), socialistas (LSAP) e ecologistas (Déi Gréng) terão acordado mais dois dias livres por ano para todos os trabalhadores, ou seja, dos setores público e privado.

A informação está a ser avançada pela RTL que adianta que um dos dias será feriado, gozado no dia 9 de maio, para celebrar o Dia da Europa. Não foi ainda especificada a forma como será gozado o segundo dia livre.

A mesma fonte adianta ainda que há entendimento entre os três partidos no que diz respeito ao aumento do salário mínimo. Uma subida de 100 euros líquidos estará já programada para o dia 1 de janeiro de 2019. Aumento que será, de acordo com a RTL, financiado pelo Estado e pelas empresas. A maior fatia, dois terços, ficará a cargo do Estado.

A confirmar-se o acordo de princípio entre os três partidos nestas matérias, será uma vitória para o LSAP, uma vez que o projeto de aumento de dias livres e do salário mínimo dos trabalhadores consta do programa eleitoral dos socialistas.

Certo é que os liberais, socialistas e ecologistas têm mais três rondas negociais agendadas [nos dias 28 e 29 de novembro e 5 de dezembro]. A próxima tem lugar esta quarta-feira.

Os últimos rumores apontam para o dia 6 de dezembro a apresentação do programa do novo governo para os próximos cinco anos.