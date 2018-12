As 242 páginas do acordo revelam o programa governamental da coligação para os próximos cinco anos.

Novo Governo: leia aqui o acordo de coligação

As 242 páginas do acordo revelam o programa governamental da coligação para os próximos cinco anos.

O acordo de coligação entre DP, LSAP e Déi Gréng foi hoje assinado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo o texto com o programa governamental para os próximos cinco anos sido disponibilizado de imediato. Pode ler aqui, na íntegra, as 242 páginas com os pormenores.



Trata-se do documento que reúne o acordo definido ao longo de uma série de reuniões após as eleições legislativas do passado dia 14 de outubro, depois de, na passada quinta-feira, terem sido divulgadas as primeiras ideias do Governo para os próximos cinco anos.

Tal como na quinta-feira, hoje estiveram reunidos os responsáveis pelo processo negocial: Xavier Bettel, como formador do Governo; Étienne Schneider (LSAP), Félix Braz (Déi Gréng) e Corinne Cahen (DP), os negociadores por cada partido da coligação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.