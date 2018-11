Autorizar a venda e o consumo de canábis recreativa. Esta era uma medida inserida no programa eleitoral do LSAP e, ao tudo indica, fará parte do programa de coligação governamental para os próximos cinco anos.

Novo governo deverá legalizar canábis para fins recreativos

Autorizar a venda e o consumo de canábis recreativa. Esta era uma medida inserida no programa eleitoral do LSAP e, ao tudo indica, fará parte do programa de coligação governamental para os próximos cinco anos.

Segundo a rádio pública 100,7, liberais (DP), socialistas (LSAP) e ecologistas (déi Gréng) terão acordado legalizar o consumo da planta para fins recreativos.

Recorde-se que foram estes mesmos partidos que legalizaram a canábis para fins medicinais, na reta final da legislatura, no final do mês de junho deste ano.

Liberais, socialistas e ecologistas reúnem-se esta quarta-feira, entre as 10h e as 17h, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, naquela que será a nona ronda negocial com vista à elaboração do plano do novo governo para os próximos cinco anos.