Os partidos da coligação apresentaram hoje algumas das medidas com as quais os cidadãos vão poder contar a partir de 2019. Confirma-se o aumento do salário mínimo em cem euros líquidos e os dois dias livres a mais, que já tinham sido anunciados. Além disso, o abono de família passa a estar indexado à inflação e a contraceção e os transportes públicos vão ser gratuitos.

Luxemburgo 2 min.

Novo Governo: aumento do salário mínimo, transportes grátis e legalização de cannabis

Os partidos da coligação apresentaram hoje algumas das medidas com as quais os cidadãos vão poder contar a partir de 2019. Confirma-se o aumento do salário mínimo em cem euros líquidos e os dois dias livres a mais, que já tinham sido anunciados. Além disso, o abono de família passa a estar indexado à inflação e a contraceção e os transportes públicos vão ser gratuitos.





Quanto ao salário mínimo, este tem ainda de ser negociado com os patrões. A medida foi explicada, pelo ministro da Economia (LSAP), Étiennne Schneider, durante a conferência de imprensa. Esta foi aliás uma das bandeiras dos socialistas durante a campanha eleitoral. Assim, Schneider esclareceu que, para que as empresas não suportem sozinhas o aumento do salário mínimo dos seus trabalhadores, terão direito a um benefício fiscal, que deverá ser sob a forma de crédito fiscal. Esta solução era defendida pelo Déi Gréng.

O governante esclareceu ainda que terá efeitos retoativos. Isto é, se o acordo com os patrões só for conseguido em abril do próximo ano, o aumento será pago desde janeiro.

Os trabalhadores vão contar com mais dois dias livres: um será feriado, dia 9 de maio, e o outro será um dia extra de férias.

Há também novidades para as famílias com filhos: o abono de família passará a ser indexado à inflação e as chamadas 'maison-relais' (ocupação de tempos livres nas escolas) serão gratuitas.

Por outro lado, a contraceção passará a ser gratuita, mas mantém-se a necessidade de uma receita médica. Alguns produtos de higiene feminina – como pensos higiénicos e tampões – vão ficar mais baratos. É que o IVA que incide nestes produtos vai baixar para 3%.

Os partidos da coligação (DP, LSAP, e déi Gréng) avançaram ainda que o consumo e venda de cannabis para fins recreativos vai ser legalizado.

Xavier Bettel anunciou ontem que estavam terminadas as negociações para a formação do futuro Governo. Na conferência de hoje, onde estiveraram também Schneider, e o ministro da Justiça, Félix Braz, não comentou os nomes que têm sido avançados pela imprensa para os vários ministérios. O primeiro-ministro adiantou apenas que haverá um Ministério da Digitalização.

Nos próximos dias, a agenda vai ser apertada. Assim, amanhã será enviado um comunicado com a repartição das pastas por partido. Na segunda-feira, os membros da coligação assinam o acordo de coligação, e na terça-feira será a vez de os partidos o fazerem. Na quarta-feira, terá lugar a tomada de posse do novo Governo.

Manuela Pereira