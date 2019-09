Luxemburgo avança com custo da obra, mais de 500 milhões e Comissão Europeia restitui montante no final.

Novo edifício Jean Monnet começa a ser construído e é todo ecológico

Paula SANTOS FERREIRA Luxemburgo avança com custo da obra, mais de 500 milhões e Comissão Europeia restitui montante no final.

526,3 milhões de euros. É este o orçamento que está aprovado pelo parlamento do Luxemburgo para a construção do novo e ecológico edifício Jean Monnet II, em Kirchberg, que reunirá todos os serviços da Comissão Europeia.

Até ao final deste mês vai iniciar-se a primeira fase de construção da grande obra que inclui um edifício central com rés-do-chão e seis andares, que deverá estar pronto em 2021, e uma torre de 23 pisos onde mais de 3600 funcionários da Comissão Europeia deverão trabalhar a partir de 2023/2024, data que em está prevista a sua conclusão.

Comissão restitui valor no final

Ficou acordado entre o Luxemburgo e a Comissão Europeia que o Grão-Ducado financiaria a construção deste pólo moderno e que o montante seria restituído pela comissão quando tudo estivesse pronto, segundo noticia o Wort francês.

O edifício central que terá 80 metros de altura será revestido por uma estrutura de aço terá ainda quatro caves, duas das quais destinadas a estacionamento.

A conceção arquitetónica de toda a obra é assinada pelo gabinete alemão de arquitetos KSP Jürgen Engel Architekten, enquanto ao Luxemburgo caberá a gestão do projeto, pela empresa Secolux e a sua construção pela Tralux Construction.

Amianto no edifício antigo

Pierre Matgé

O atual edifício Jean Monnet foi construído em 1970 com a perspetiva de ficar em funcionamento apenas por 25 anos. Afinal, manteve-se por 45 anos e o inevitável aconteceu. Em 2015/2016 a estrutura onde trabalham mais de 1600 funcionários teve de ser evacuada de urgência devido à forte presença de amianto volátil.

Preocupação ecológica

Só então as atenções se centraram na necessidade de construir uma “nova morada” para a Comissão Europeia no Luxemburgo.

A preocupação ecológica está bem presente na concessão desta obra que irá ter cinco mil metros quadrados de painéis solares fotovoltaicos e térmicos para produção de energia, aquecimento do edifício e para produção de água usada nas casas de banho. E ainda sistemas de isolamento térmico para manter o calor dentro das salas e em todo o lado, diminuindo assim a necessidade de gastos com aquecimento.

Material reciclado na demolição

Já na demolição do primeiro edifício a preservação do meio ambiente esteve bem presente, com os materiais retirados a serem reciclados, evitando o desperdício e a poluição.

As madeiras, vidros, ferros, aço, tudo do que era feito o Jean Monnet e que não continha amianto foram distribuídos por várias fábricas no Grão-Ducado que reciclaram estes materiais. A saber: as 400 toneladas de alumínio foram enviadas para uma fábrica no norte do país em Clervaux; as 45 toneladas de madeira recicladas por empresas em Sanem e as 150 toneladas de vidro seguiram para uma fábrica perto de Thionville.