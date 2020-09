Promovido pela Liga Luxemburguesa de Higiene Mental o curso vai ensinar a identificar transtornos mentais, sinais de problemas piscológicos ou tendências suicidas.

Novo curso de ‘primeiros socorros mentais’ arranca em outubro com lotação esgotada

Os primeiros socorros não são só para vítimas de um ataque cardíaco ou engasgamento. A Liga Luxemburguesa de Higiene Mental promove em outubro um curso de ‘primeiros socorros mentais’.

É a primeira formação do género no país e as vagas esgotaram no espaço de apenas alguns dias. Há 120 pessoas inscritas e 380 em lista de espera para as próximas sessões, com data ainda por definir.

Ouvida pela Rádio Latina, Barbara Bucki, psicóloga da Liga, explicou que o curso permite aprender a identificar transtornos mentais e a reagir perante casos de depressão, ansiedade, psicose, abuso de substâncias e distúrbios alimentares, entre outros.

Os temas serão abordados por módulos, num total de 12 horas de formação, repartidas por quatro dias. Sobre qual a atitude a adotar perante um próximo com tendências suicidas, por exemplo, o curso ensina que a primeira coisa a fazer é “abordar o assunto com a pessoa em questão”. Depois, partilhar isso com alguém. Bárbara Bucki sublinha que é importante “não guardar essa informação só para si”.

O curso de primeiros socorros é baseado num conceito australiano, que já chegou acerca de duas dezenas de países. A psicóloga da Liga Luxemburguesa de Higiene Mental frisa que se trata de uma ideia inovadora, esperando que a formação ajude a acabar com o estigma que existe em torno das doenças mentais.

A primeira edição da iniciativa acontece no âmbito da Semana de Saúde Mental, que decorre entre os dias 3 e 9 de outubro. Para assinalar o seu lançamento, será gratuita. Segundo Barbara Bucki, o grande objetivo da Liga é formar 10% da população nos próximos cinco anos.

