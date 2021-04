A abertura de mais um centro acontece no dia em que o Luxemburgo recebe as primeiras vacinas de dose única da Janssen.

Novo centro de vacinação inaugurado esta segunda-feira por Xavier Bettel

O quinto centro de vacinação do país é inaugurado esta segunda-feira, no hangar da 'Luxembourg Air Rescue', no aeroporto do Findel. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Saúde temporariamente em funções, Romain Schneider, vão inaugurar o novo centro pelas 11h desta segunda-feira de manhã.

Os outros quatro centros estão localizados no Hall Vitor Hugo, em Limpertsberg, na capital; em Esch-Belval, junto aos altos-fornos; no pavilhão desportivo do Centro Hospitalar Neuropsiquiátrico, em Ettelbruck, e na sede dos escuteiros de Mondorf-les-Bains. Todos estão abertos de segunda a sábado, das 7h às 19h.

A abertura de mais um centro acontece no dia em que o Grão-Ducado recebe as primeiras vacinas de dose única da Janssen. Esta segunda estão previstas chegar 2.400. A outra remessa de 2.400 doses é esperada uns dias mais tarde, a 26 de abril, fazendo um total de 4.800 vacinas da farmacêutica Johnson & Johnson que chegam ao país até final de abril.

Com cerca de 110 mil vacinas administradas, o Luxemburgo começou na semana passada a enviar os convites para a quinta fase de vacinação, a pessoas entre 55 e 65 anos e aos pacientes com menos de 55 anos que têm diabetes, tensão arterial elevada ou obesidade, e ainda as grávidas. O plano de vacinação contra a covid-19 conta com seis fases no total e arrancou em dezembro passado.

