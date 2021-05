Este será o sexto centro de vacinação no Grão-Ducado.

Novo centro de vacinação covid-19 abre esta quarta-feira em Kirchberg

O Grão-Ducado prepara-se para abrir o sexto centro de vacinação contra a covid-19. A infraestrutura abre portas na próxima quarta-feira, 19 de maio, na LuxExpo, em Kirchberg, a partir das 10h.

O horário de funcionamento deste novo centro será o mesmo que os restantes: das 07h às 19h, de segunda a sábado. O grande centro de eventos do país acolheu, aliás, um dos hospitais de campanha no pico da pandemia no país, em finais de março de 2020.

Os restantes centro de vacinação encontram-se atualmente na capital (dois centros), Esch-sur-Alzette, Mondorf-les-Bains e Ettelbruck. O Grão-Ducado encontra-se atualmente na fase 6, e última, da campanha de vacinação contra a covid-19, destinada à população residente entre os 16 e os 54 anos, a começar pelos mais velhos e mais vulneráveis dentro desta faixa etária.

As autoridades de saúde querem apressar a vacinação de forma a que grande parte da população esteja vacinada a tempo das férias de verão, convicção partilhada recentemente pelo próprio primeiro-ministro Xavier Bettel.

Existem atualmente quatro vacinas administradas no país: a Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen e AstraZeneca. A última é administrada apenas às pessoas com mais de 55 anos ou que se tenham inscrito na lista de espera criada pelo Governo para pessoas entre os 30 e os 54 anos.

Numa outra iniciativa paralela foi ainda criada uma lista para a toma de vacinas que sobram diariamente nos centros de vacinação, onde se inscreveram mais de 23.000 pessoas. Ate à data foram administradas no país mais de 277.000 doses de vacinas contra o coronavírus mais recente, sendo que mais de 81.000 residentes já foram totalmente vacinados.

