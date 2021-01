O centro de testes em grande escala em Roost encerra no sábado, às 13h, e dará lugar a um novo já na segunda-feira.

Novo centro de testes em Mersch a partir de 25 de janeiro

O centro de testes em larga escala de Roost vai ser substituído por um novo em Mersch.

Segundo o boletim do Ministério da Saúde, desta quarta-feira, 20 de janeiro, o centro de testes em grande escala em Roost (N7) fecha as portas no sábado, 23 de janeiro, às 13h e será substituído por um novo centro de testes na Rue d'Alon, 77, em Mersch, que estará operacional a partir de 25 de janeiro de 2021 às 7h.

O objetivo desta alteração, refere o documento, é melhorar o acesso dos utilizadores à realização de testes, numa altura em que a Task Force Covid-19 alerta para o risco de o número diário de infeções pelo novo coronavírus poder aumentar nas próximas semanas, por causa do aumento dos contactos sociais, no regresso das férias de Natal e, sobretudo, devido à circulação da variante britânica.

Entre os esforços de contenção da transmissão do vírus, a Task Force sublinha a participação no programa de testes em larga escala, a par da redução das interações físicas e do respeito pelas medidas de higiene.

Este mês, um estudo do Instituto de Saúde de Luxemburgo e da Universidade do Luxemburgo concluiu que os testes em larga escala realizados anteriormente contribuíram para reduzir os casos positivos em 39,1%, detetando também casos assintomáticos.



