Novo cais da estação central de comboios abre a 15 dezembro

Paula SANTOS FERREIRA A partir desta data, uma nova linha para Wasserbillig ficará disponível assim como a linha 10 que serve Ettelbruck será reaberta.

A partir do próximo domingo os utentes da estação central dos comboios, na capital, vão ganhar um novo cais o que significa que a confusão provocada com as obras de expansão do edifício e das linhas ferroviárias deverá diminuir.

Este é um dos dois novos cais que serão acrescentados na gare central e previstos nas obras de expansão do edifício e das linhas ferroviárias.

Para o CFL a conclusão desta obra, o cais 5, nesta data é importante, pois coincide com a adoção dos horários de inverno.

Photo : Anouk Antony

Cais parcialmente pronto

Este cais foi construído para receber os passageiros de quatro futuras linhas ferroviárias.

Para já, ficará pronto apenas meia-plataforma e com entra em funcionamento a nova linha 11, com comboios para Wasserbillig.

Também a linha 10, com destino a Ettelbruck voltará a funcionar.



Esta plataforma também é destinada aos passageiros com destino a Wittlich, Alemanha.

Photo : Anouk Antony

Acesso ainda sem elevadores

Como as obras ainda continuam, o acesso a este cais será feito temporariamente por uma ponte metálica instalada para o efeito, não existindo por enquanto elevador para aceder à plataforma. Tal significa que pessoas com mobilidade reduzida, quem viajar com malas ou bebés em carrinhos terá de ser paciente, e esperar pelo ano que vem, quando os elevadores deverão ficar disponíveis, como avisa a edição francesa do Wort.

Até 2021 está previsto ficarem concluídos estes dois novos cais, o 5 e 6 e até 2022 serem construídas as linhas ferroviárias 12, 13 e 14.

Photo : Anouk Antony

As obras na estação central do Luxemburgo começaram em novembro de 2018 gerando o caos na zona entre os passageiros e os condutores. As obras de ampliação irão dotar a gare de mais linhas ferroviárias visando descongestionar o tráfego de viajantes e atualizando-se para o aumento de passageiros que tem vindo a crescer todos os anos.

