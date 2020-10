Aeronave militar fará aterragem simbólica no aeroporto do Luxemburgo no dia 7 de outubro, no âmbito da cerimónia oficial de entrega, que contará com a presença do Grão-Duque e de altos representantes do Estados luxemburguês e belga.

Luxemburgo 4

Novo avião militar de carga A400M aterra esta quarta-feira no Findel

Ana TOMÁS Aeronave militar fará aterragem simbólica no aeroporto do Luxemburgo no dia 7 de outubro, no âmbito da cerimónia oficial de entrega, que contará com a presença do Grão-Duque e de altos representantes do Estados luxemburguês e belga.

As forças armadas luxemburguesas são desde agosto deste ano proprietárias de um avião militar de carga A400M, mas, como foi noticiado nessa altura, a entrega da aeronave acontece este mês.



A cerimónia de entrega do aparelho, que foi encomendado pelo Grão-Ducado à Airbus em 2003, mas cuja construção atrasou devido a vários problemas, realiza-se na próxima quarta-feira, 7 de outubro, com uma aterragem simbólica no Findel.

4 O avião de carga militar A400M. Foto: Airbus

Esta cerimónia oficial de boas-vindas ao avião A400M realiza-se a partir das 18h30 - hora a partir da qual a aeronave deverá aterrar - na presença do Grão-Duque, Henri, do Ministro da Defesa, François Bausch, e do Chefe do Estado-Maior General da Defesa, General Steve Thull. Também o Ministro da Defesa do Reino da Bélgica, bem como o Vice-Chefe de Defesa belga, Major-General Marc Thys, estarão presentes.

O avião turboélice, com um peso de 80 toneladas, fez o seu voo inaugural a 12 de abril, descolando de Sevilha, Espanha, onde está localizada a sua linha de montagem, e voando durante cinco horas até voltar a aterrar em Sevilha.



A aeronave de Luxemburgo será operada pelas forças armadas da Bélgica e do Luxemburgo, numa unidade binacional com sede no país vizinho.



