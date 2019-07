"Hop on Hop off - Nature and Castle Line" é o novo serviço turístico disponível este verão pela plataforma Moyocci que o levará até aos castelos de Vianden e Bourlingster e ainda aos trilhos de Mullerthal, uns dos mais cobiçados da Europa.

Luxemburgo 2

Novo autocarro turístico vai levá-lo aos trilhos de Mullerthal e aos castelos no Luxemburgo

"Hop on Hop off - Nature and Castle Line" é o novo serviço turístico disponível este verão pela plataforma Moyocci que o levará até aos castelos de Vianden e Bourlingster e ainda aos trilhos de Mullerthal, uns dos mais cobiçados da Europa.

De junho a outubro deste ano, um novo autocarro turístico - "Hop on Hop off - Nature and Castle Line" - vai ligar a capital do Luxemburgo ao norte do país e oferecer um percurso alternativo a quem quiser conhecer a natureza e alguns castelos do Grão-Ducado.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Castelo de Vianden Foto: Eberhard Wolf

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Castelo de Vianden Foto: Eberhard Wolf Castelo de Bourglinster Foto:Gerry Huberty

O autocarro parte da cidade do Luxemburgo, da estação de autocarros na Boulevard de la Pétrusse, e segue em direção a Echternach ou Vianden, passando por Junglinster, Mullerthal, Beaufort, Reisdorf e Bettendorf (ou Dillingen, se o destino final for Vianden). Ao todo, são 15 paragens, onde poderá visitar o castelo de Bourlingster ou o castelo de Vianden, e ainda descobrir os trilhos de Mullerthal, uns dos mais cobiçados da Europa. Conhecida como a pequena Suíça luxemburguesa, o parque natural de Mullerthal aparece em 11° lugar no ranking das melhores caminhadas, de acordo com o site European Best Destinations.

A viagem custa 24 euros para um adulto, 14 euros para uma criança (entre os 4 e os 15 anos), e é gratuito para os menores de três anos. O autocarro turístico parte todos os dias da cidade do Luxemburgo - às 9h, 12h, 13h, 15h e 16h - e a última viagem de regresso à capital é às 19h.

Saiba como comprar um bilhete aqui.