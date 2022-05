Já a partir da meia-noite, o gasóleo torna-se o combustível mais caro.

Combustíveis

Novo aumento do preço dos combustíveis

Redação Já a partir da meia-noite, o gasóleo torna-se o combustível mais caro.

O gasóleo torna-se mais uma vez o combustível mais caro. Os preços do combustível vão mudar a partir de terça-feira nas estações do Grão-Ducado. O aumento é particularmente acentuado para o gasóleo, com quase dois cêntimos.

Os preços que serão afixados esta terça-feira, 3 de maio são os seguintes:

Gasolina 95: 1,755 euros (+ 1,1 cêntimos)

Gasolina 98: 1.850 euros (+ 0,9 cêntimos)

Gasóleo: 1,860 euros (+ 1,9 cêntimos)

