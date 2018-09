Hoje arranca oficialmente o novo no escolar. No entanto, nem todos os alunos começam ao mesmo tempo. Hoje será o primeiro dia para os 56.415 estudantes do ensino fundamental, de acordo com dados do Ministério da Educação.

Novo ano escolar arranca hoje para 56.415 alunos

No entanto, é preciso ressalvar que alguns estudantes do ensino privado já começaram as suas aulas, tudo depende do estabelecimento de ensino privado.

Na quarta-feira, será o dia de mais 47.966 alunos do ensino secundário retomarem as aulas. Aqui também há nuances: algumas turmas começam já amanhã a fazer o reconhecimento do território, isto é, a conhecerem as salas e os professores.

Este ano letivo arranca ainda com duas novas escolas internacionais: em Mondorf-les-Bains e em Clervaux.