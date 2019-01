Segundo a Meteolux, a camada de neve pode ultrapassar os sete centímetros.

Novo alerta: Queda de neve durante a noite até às 8h da manhã

Segundo a Meteolux, a camada de neve pode ultrapassar os sete centímetros.

A neve tem caído nos últimos dias e esta quinta-feira não é exceção. Segundo os serviços de meteorologia do Luxemburgo, a neve deve começar a cair durante toda a noite até às 8h da manhã de sexta-feira, em todo o país. A camada de neve pode chegar até aos sete centímetros, ou até um pouco mais devido à neve já acumulada nas estradas e passeios nas últimas horas, diz o Meteolux.

Os condutores devem redobrar a atenção nas estradas do país, alertam as autoridades. A neve deve permanecer no solo por mais alguns dias, enquanto que as temperaturas continuarem a oscilar entre os -4 ° C e os 4 ° C, até ao início da próxima semana.