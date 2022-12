As temperaturas podem chegar aos -9 graus no Grão-Ducado.

Meteorologia

Novo alerta amarelo de frio para quinta-feira

Catarina OSÓRIO As temperaturas podem chegar aos -9 graus no Grão-Ducado.

O Meteolux voltou a colocar o Luxemburgo em alerta amarelo devido ao frio esta quinta-feira. O aviso vai vigorar entre as 0h e as 11h da manhã, em que as temperaturas vão situar-se entre os -6 e -9 graus em grande parte do país.

O instituto prevê alguma queda de neve esta quarta e quinta-feira, e as temperaturas máximas negativas vão prolongar-se até ao fim de semana.

Este é o segundo alerta amarelo de frio no espaço de uma semana, e representa o segundo em gravidade numa escala de quatro, em que verde significa ausência de perigo e vermelho significa perigo extremo.

Para esta quarta-feira, o Meteolux alerta ainda para as estradas escorregadias devido ao gelo e sobretudo ao início da manhã, onde é esperada uma leve queda de neve.

Poderá haver ainda alguma precipitação durante a manhã e tarde, com tempo seco ao final do dia. As máximas previstas são de -1 grau e mínima de -3.

Na quinta está previsto algum sol, com mínimas previstas de -7 e máximas que não devem ultrapassar os zero graus.

